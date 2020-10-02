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تعليم

١١ أكتوبر.. تربية حلوان تنظم احتفالية اليوم العالمي للطفلة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:03 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلن قسم رياض الأطفال بكلية التربية بجامعة حلوان عن تنظيمه  "احتفالية اليوم العالمى للطفلة "، يوم ١١ أكتوبر ٢٠٢٠   وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور إيهاب محمد حمزة عميد الكلية.

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ويقام على هامش الاحتفالية أوراق عمل تناقش مجموعة من المحاور عن نشر الوعي بجوانب الرعاية الصحية للطفلة المصرية، والطفلة معلمة المستقبل، والوضع الراهن والتحديات المستقبلية، وعرض لممارسات عالمية في رعاية الطفلة.

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يذكر أن اليوم العالمى للطفلة هو الاحتفال الدولى الذى أعلنته الأمم المتحدة فى اليوم الحادى عشر من شهر أكتوبر، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات ولدعم المزيد من الفرص لحياة أفضل.

وتعقد الاحتفالية أون لاين فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020.
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