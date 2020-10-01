مي كساب تعلق على صورة قديمة لـ زوجها من طفولته

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها بر إنستجرام بصور لها وزوجها أوكا من ايام طفولتهم.





وعلقت مي كساب على الصور قائلة "لو كنت شوفتك ببدلة الظابط دي كنت اتجوزتك برضه".





وأعلن المطرب أحمد متولى الشهير بـ"أورتيجا" انفصاله فنيا رسميا عن أوكا بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات سويا وقام بطرح فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.









وقال في الفيديو: "إن العلاقة الطيبة ما زالت تربطهما ولا خلافات بينهما، وقدم أورتيجا منذ ثلاثة أشهر تقريبا أغنية بمفرده بعنوان"أنا هتجنن"، بعد أن اعتاد الظهور بصحبة صديقه أوكا من خلال عشرات الأغانى التى قدمها خلال مشوارهما على مدار10 سنوات.



