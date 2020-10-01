العثور على رضيع أمام مبنى رعاية الطفل بمغاغة

عثر أهالي مركز مغاغة شمال المنيا على طفل رضيع ملقى أمام مبنى رعاية الطفل بمحيط المستشفى العام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لفحص البلاغ.

















تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من أهالي مركز مغاغة العام بالعثور علي رضيع ملقى أمام مبنى رعاية الطفل بمستشفى مغاغة









على الفور انتقل العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المحافظة، والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة، لفحص البلاغ وتم نقل الطفل إلى مستشفى مغاغة العام تحت تصرف النيابة العامة، وجار تفريغ محتوى الكاميرات بمحيط مستشفى مغاغة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







