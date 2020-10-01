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حوادث

العثور على رضيع أمام مبنى رعاية الطفل بمغاغة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:20 م
طفل رضيع
طفل رضيع
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ايمن رياض
عثر أهالي مركز مغاغة شمال المنيا على طفل رضيع ملقى أمام مبنى رعاية الطفل بمحيط المستشفى العام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لفحص البلاغ.




تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من أهالي مركز مغاغة العام بالعثور علي رضيع ملقى أمام مبنى رعاية الطفل بمستشفى مغاغة.


على الفور انتقل العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المحافظة، والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة، لفحص البلاغ وتم نقل الطفل إلى مستشفى مغاغة العام تحت تصرف النيابة العامة، وجار تفريغ محتوى الكاميرات بمحيط مستشفى مغاغة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


على الجانب الآخر أصيب 5 أشخاص في حادثي تصادم وانقلاب بطريق المنيا وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 


تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم وانقلاب بطرق المحافظة من بينهم إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع أمام قرية الكوادي بمركز مطاي.


كما أصيب 2 آخران في حادث انقلاب دراجة بخارية أمام منطقة التجنيد بمدينة المنيا الجديدة.


تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحرر محضران بالواقعتين وتولت النيابة العامة التصرف.
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