زراعة الوادى الجديد: طرح شتلات فاكهة للمزاعين بأسعار مخفضة

أعلنت مديرية الزراعة بــ الوادي الجديد ، اليوم الخميس، عن توفير كميات من شتلات أشجار الفاكهة بإدارة البساتين وطرحها أمام المزارعين بأسعار مناسبة، وذلك في إطار تلبية احتياجات المزارعين والمهتمين من أصحاب المزارع من خلال توفير الشتلات الجيدة والمحسنة طبقا للمواصفات المطلوبة.









وقال الدكتور مجد المرسى عوض، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه جري توفير شتلات (مانجو زبدية، مانجو عويسى، مانجو نعومي، مانجو كيت، جوافة، بالإضافة إلى شتلات أشجار (زيتون، ليمون بلدي، ليمون بنزهير، برتقال، يوسفى، اكينوا كاربس).









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وأكد طرح جميع الشتلات المعلن عنها أمام المزارعين بمقر إدارة البساتين وتوافرها لجميع الراغبين فى الادارات الزراعية بمراكز المحافظة الخمس.









وأشار المرسى، إلى أن المديرية والإدارات الزراعية على مستوى المراكز تسعى إلى توفير الخدمات المختلفة للمزارعين سواء في المحاصيل الحقلية المختلفة أو مكافحة سوسة النخيل بجانب توفير أجود الشتلات للخضر وأشجار الفاكهة على مدار مواسم زراعتها لتحسين المنتجات وتنمية مستقبل الزراعة المحلية بالمواصفات المطلوبة لتسويقها بالخارج.