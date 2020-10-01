وكيل صيدلة عين شمس يوضح إجراءات الكشف الطبى للطلاب الجدد

قال الدكتور خالد أبو شنب القائم بأعمال عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إن كلية الصيدلة تستمر بإجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتى من المقرر أن تستمر حتى الأحد ٤ أكتوبر مع مراعاة تمديد الفترة للتخلفات والشهادات المعادلة. بأعمالالكليةكليةمراعاةالأحد





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وأضاف الدكتور خالد أبو شنب خلال تصريحاته لصدى البلد أن الكشف الطبي يشمل العديد من النواحي الطبية الصحية والتي تتمثل فى قياس حدة البصر والقدرة على تمييز الألوان وكشف الباطنة وكشف فيروس سي ويتم عمل قاعدة بيانات بكل الحالات التي تحتاج متابعة وعلاج ويشمل ذلك حصر الأمراض المزمنة.





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وأشار أبو شنب إلى أنه في حالة تواجد طالب يعاني من أمراض معدية يتم تحويله حتي يتم علاجه بالكامل ثم يكمل أوراقه للالتحاق بالكلية منوها الكلية بطبيعة دراستها ترفض الطلاب الذين يعانون من إعاقات تمنعهم بالوقوف في المعامل وغيرها.





وأكد أن اتحاد الطلاب له دور فى المشاركة في استقبال الطلاب الجدد وتنظيم خط سيرهم والذي تم وضعه طبقا للإجراءات الاحترازية التي وضعها المركز الطبي أثناء أعمال الكشف الطبي.

ويقوم المركز الطبي بوضع وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية علي الطلاب المستجدين أثناء الكشف الطبي من تباعد وارتداء الكمامات ومنع التزاحم والتكدس وقياس درجة الحرارة عن بعد قبل الدخول للكلية وتعقيم الأسطح والمقابض والأرضيات صباحا ومساءا بالمركز الطبي.





الجدير بالذكر أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بقيام الدكتور خالد محمد أنور أبو شنب وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث بأعمال عميد الكلية وذلك اعتبارا من 2020/9/27 بجانب عمله ولحين تعيين عميد للكلية.