أمل رمزي: إرجاء سداد مديونيات المنشآت السياحية دفعة جديدة لدعم القطاع

قالت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن القرارات التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار لدعم القطاع وتشجيع السياحة في الموسم الشتوي المقبل، تأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم للقطاع السياحي لا سيما بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد والتي أثرت على حركة القطاع خلال الفترة الماضية.





وثمنت رمزي، في بيان لها، استجابة الوزارة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة حتى شهر ديسمبر 2020 للعاملين في قطاع السياحة، وتلبية لاحتياجاتهم اليومية والتي تضررت بسبب الجائحة.





وأكدت أن القرارات لم تدعم فقط العاملين، بل عملت على تدعيم أصحاب المنشآت السياحية والقرى الفندقية، من خلال إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة كورونا ليبدأ السداد مجدولًا على فترة مناسبة اعتبارًا من يناير 2021.





وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع السياحي بدأ يتعافى بصورة إيجابية وسريعة، وذلك مقارنة بكثير من الدول، فضلا عن الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية داخل المنشآت السياحية حماية للسائحين.