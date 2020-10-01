محلية النواب: الرئيس السيسي أرسى مبدأ العمل على أرض الواقع في جميع مؤسسات الدولة

أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد الحسيني أن إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة المشروعات على أرض الواقع والزيارات المتعاقبة لمواقع العمل بشكل دوري، أرسى مبدأ العمل على الأرض في مؤسسات الدولة كافة.









وقال الحسيني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ - إن الرئيس السيسي يواصل العمل - ليلا ونهارا - في ميادين العمل من أجل المواطن؛ مما جعل الحكومة ومؤسسات الدولة تمارس نفس المهنج على أرض الواقع.









وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعمل - منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الأمور - رغم التحديات من أجل تصحيح مسار الدولة الذي اختل على مدار 40 سنة ماضية، مؤكدا أن الرئيس السيسي وضع مصلحة المواطن ورقي الدولة نصب عينه منذ اليوم الأول.









وأشاد الحسيني بقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي بشأن مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى 31 أكتوبر الجاري من أجل إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين للتقديم التصالح، مشددا على ضرورة متابعة وزير التنمية المحلية محمود شعراوى للإجراءات على أرض الواقع من أجل تحقيق الهدف المنشود.









وقال إن قانون التصالح يهدف إلى تحقيق الانضباط المعماري من أجل مصلحة المواطن للاستفادة من المرافق العامة، مشيرا إلى أن هناك رؤية فنية وحكومة تستجيب للتوصيات التي يستخرجها مجلس النواب.









وأشاد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالتسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، بتعميم سعر متر التصالح في مخالفات البناء بالريف للحد الأدنى الذي حدده القانون، وهو 50 جنيها للمتر، مراعاة للبعد الاجتماعي، وتيسيرا على المواطنين في القرى والنجوع.









ونوه إلى التسهيل الذي قدمه رئيس الوزراء بناء على تكليفات الرئيس السيسي أيضا، هو أن يستفيد من يتمكن من سداد قيمة التصالح كاملة من خصم 25% من قيمة التصالح.









وحول دور الانعقاد السادس الذي جرى اليوم وفتح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال جلسته العامة الأولى، أشار الحسيني إلى أنه جاء احتراما للدستور الذي نص على أن مدة مجلس النواب هي 5 سنوات ميلادية، مضيفا أن عقد دور الانعقاد الحالي سيسمح بمناقشة أي مشاريع قوانين من أجل مصلحة المواطن في المقام والأول ويساهم في تنفيذ عمل السلطة التنفيذية.









وأعلن رئيس مجلس النواب - في وقت سابق اليوم - بدء دور الانعقاد السادس "المنقوص" من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب. وبدأ رئيس مجلس النواب الجلسة العامة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.