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فن

إشادة لافتة.. كندة علوش تسابق الزمن للانتهاء من تصوير ضى القمر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:35 م
كندة علوش
كندة علوش
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محمد نبيـل
تسابق النجمة كندة علوش الزمن للإنتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "ضي القمر" ضمن حكايات "إلا أنا" التى تعرض عبر شاشة DMC، وسط إشادة جماهيرية لافتة ولاسيما عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وقد حرصت كندة على توجيه الشكر لمؤلفة العمل، وقالت: كمية الرسائل الي بتوصلني يوميًا من سيدات مروا بنفس معاناة شخصية عليا وباقي شخصيات مسلسل #ضي_القمر كبيير ومؤثر.. الرغبة بالانجاب والمشوار الصعب لتحقيق حلم الأمومة، المشاعر المتضاربة الألم والأمل الرحلة مع العلاج ضغط المجتمع وانعكاس كل المشاكل على الحياة الزوجية.

وأضافت: كل الشكر للكاتبة الحساسة والموهوبة عبير سليمان الي قدرت توصل معاناة السيدات بصدق وحساسية عالية وبنعومة من غير اي فجاجة وقدرت ببراعة تقدم مجموعة من النماذج النسائية المختلفة وتطرح مشاكلها.

وأختتمت قائلة: شكرًا للأستاذ الكاتب يسري الفخراني الي مهد لنا الطريق باختياره للمواضيع اللي بتهم المجتمع وبتدخل جوا كل منزل واسرة مصرية وعربية.

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