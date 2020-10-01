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محافظات

رفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول بواحة سيوة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:51 م
رفع درجة الاستعداد
رفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول بواحة سيوة
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ايمن محمود
اكد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى فى حالة حدوث أمطار.


جاء ذلك خلال  فعاليات عرض إصطفاف المعدات والآلات الخاصة لمجابهة الأزمات والكوارث لمواجهة تجمعات المياه بنطاق المركز خلال موسم الشتاء لهذا العام.

تم عرض إصطفاف المعدات والآلات الخاصة لمجابهة الأزمات والكوارث والتعامل الفورى مع موجة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء والمقام أمام مجلس المدينة .

واكد رئيس مدينة سيوة انه تم اصطفاف معدات وسيارات كل من ( الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة -  الحماية المدنية - شركة مياه الشرب والصرف الصحي - الإسعاف - الصرف  الزراعي - إدارة استصلاح الأراضي ) بحضور  محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز و أحمد علي باغي سكرتير المركز و رؤساء القرى. 

وأشار إلى ان ذلك  يأتى  في إطار خطة إستعداد  محافظة مطروح لمجابهة الأزمات وإجراء نموذج محاكاة إستعدادًا لمجابهة الأزمات والحد من مخاطر الأمطار والسيول بنطاق المركز.

وأوضح رئيس المركز أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى فى حالة حدوث أمطار ومواجهة تجمعات المياه بنطاق المركز خلال موسم الشتاء لهذا العام.

وأكد استعداد واحة سيوة للتعامل مع الأمطار تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة الأزمات ومخاطر السيول خلال فصل الشتاء .

من ناحية اخرى  استمرت جهود مركز ومدينة سيوة في تكثيف أعمال النظافة والتطهير منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد حيث تم  تكثيف الجهود في  أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بنطاق المدينة .

وأكد  رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم صباح اليوم تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة بالمناطق ( السوق - أنور السادات -الرمل- الظافرية - الشهيد عزمي كيلاني ). 

 كما تم رش الشوارع بالمناطق ( تابه - سيدي رحيم - زقاوه - أبوبكر الصديق - مدخل المدينة)  ضمن الإجراء ات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما تم رش عدد من المنشآت العامة والمستشفيات بنطاق مدينة سيوة بالتنسيق ومديرية الصحة  الوقاية من  فيروس كورونا. 

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