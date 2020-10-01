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محافظات

تطهير الشنايش استعدادا لموسم الأمطار بمطروح

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:58 م
تطهير شنايش الامطار
تطهير شنايش الامطار استعدادا لموسم الأمطار بمطروح
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ايمن محمود
تابع اليوم الخميس رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح  تجهيز وتطهير الشنايش بعدد من الشوارع والميادين استعدادا لموسم الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي




وأكد رضا جاب الله ضرورة  المتابعة الدورية لأعمال تطهير الشنايش  بالشوارع الرئيسية والفرعية حتى لا تتسبب في عدم تصريف مياه الأمطار ما يعوق  حركة سير المواطنين. 


وأضاف ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال النظافة العامة ومراجعة شنايش الامطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بنطاق المدينة  استعدادا للسيول. 
  

وأشار إلى متابعة غرفة العمليات لأى طارئ او تلقى بلاغات عن شكاوى المواطنين مع الاستجابة الفورية لها.


وأكد جاب الله ان جهاز النظافة بالمركز يقوم برفع ما يقرب من 450 طنا من القمامة يوميًا  بنطاق الـ 6 أحياء بالمدينة وكافة المناطق والعزب.
 

وأضاف أنه تم اصلاح وصيانة وتركيب 35 كشاف إنارة بمناطق علم الروم والأفراد والعجارمة والزيتون والطريق الدولي بمدخل المدينة وطريق القصر عجيبة .


وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح علي مواصلة جهود ادارة التشجير في اعمال التجميل والتشجير وقص وتقليم الاشجار وزراعة نباتات الزينة بالجزيرة الجانبية للعمارات القديمة بحى الزهور بالكيلو 4  بعد تطويرها.


وأضاف أنه تم كذلك تكثيف جهود النظافة بشواطئ  الفيروز وروميل وعلم الروم وحى الشروق ومنطقة عمارات الكيلو ٧ و غيرها من المناطق بالمدينة.


وأوضح أن الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها مدينة مرسي مطروح  لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مستمرة حيث تم  تطهير  وتعقيم عدد من المنشآت منها مجمع محاكم مطروح والمواقف المصالح الحكومية والمدارس والمنشآت الشرطية و محطة سكة حديد والسيارات القادمة للمدينة بالمداخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا.
تطهير الشنايش استعدادا لموسم الأمطار بمطروح
تطهير الشنايش استعدادا لموسم الأمطار بمطروح
تطهير الشنايش استعدادا لموسم الأمطار بمطروح
تطهير الشنايش استعدادا لموسم الأمطار بمطروح
تطهير الشنايش استعدادا لموسم الأمطار بمطروح
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