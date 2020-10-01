بكري: التجاوزات والمؤامرات كبيرة على مصر ولن نعود للوراء.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكرى إنه منذ أحداث 25 يناير أعلنت أنني مع الجيش والشرطة، مؤكدا أنني تحملت تطاولات وتجاوزات كانت ضدي، وأن التطاولات والتجاوزات التى كانت تحدث ضده لأنه كان يقف مع مؤسسات الدولة ولم يكن يهمه "اللى كانوا عايمين مع الموجة".





وقدم بكري خلال برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد رسالة لجميع المصريين قائلا " احرصوا على الجيش والشرطة لأنهم ملك للمصريين والدولة".





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن هناك تصرفات تحدث من بعض من يعملون في الداخلية يسيئون لجهاز الداخلية ويقومون بأشياء "مترضيش المواطنين والرئيس" مؤكدا أن وزير الداخلية أكد ضرورة عدم إساءة استخدام السلطة.





وأشار بكري إلى أن ما حدث في الأقصر يعتبر إ ساءة فردية وتتولاه جهات التحقيق وستعمل على كشف كل شيء وكل من تجاوز سيقدم للمحاكمة وسيحبس.



