بواليا يسجل الهدف الثاني للجونة ويوسع الفارق أمام طنطا.. فيديو





ويواجه الجونة منافسه طنطا في المباراة التي تقام على ملعب استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة ال 31 من بطولة الدوري الممتاز.





جاء الهدف الثاني عن طريقة رأسية والتر بواليا بعد تمرير عرضية إسلام محارب من الجبهة اليسرى في الدقيقة 89 من عمر المباراة.





وكان الهدف الأول قد سجل عن طريق تمريرة الانكيانبادي لاعب الجونة كرة عرضية في الدقيقة 80 لتصل على رأس والتر بواليا الذي وضعها في الشباك.





واعترض لاعبو طنطا على الهدف وطالبوا بإلغائه بدافع تسلل بواليا ولجأ حكم المباراة للVAR.





وبالفعل تدخل ال VAR وعقد ثلاثي التحكيم جلسة مصغرة وتم احتساب الهدف، وتقدم الجونة بهدف أول دون رد.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة من تسجيل هدف ثاني في شباك منافسه طنطا في المباراة التي تقام الآن.