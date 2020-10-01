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أخبار العالم

غدا.. استئناف الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:31 م
استئناف الحوار الليبي
استئناف الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية
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شيماء مصطفى
نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مراسلتها في المغرب، في نبأ عاجل لها منذ قليل، استئناف الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، غدا الجمعة بين أطراف النزاع.


وقالت الشبكة إن الجولة الجديدة من الحوار الليبي في بوزنيقة ستبحث توزيع المناصب السيادية على أساس جغرافي.


وأوضحت مصادر من ليبيا أنه سيتم عودة الطرفين للحوار لمناقشة تفاصيل وحيثيات بشـأن الاتفاق النهائي الذي سيخرج به الأطراف، وأن ما يقارب 90% من النقاط تهم المناصب السيادية قد تم تحصين تفاهمات كبيرة بشأنها.


وكان مسار مفاوضات الحل الليبي التي تستضيفها المغرب بين طرفي النزاع، واجه صعوبات بعد تعثر الحوار للمرة الثالثة على التوالي في أقلّ من أسبوع.


وهذا هدد مشروع الحلّ النهائي وعرقل مساعي الأمم المتحدة التي تراهن على تشكيل سلطة جديدة في البلاد قبل نهاية الشهر الحالي، تتولى التأسيس لمرحلة أخرى في ليبيا.


وأكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، في وقت سابق، أن جميع القوى الليبية تمهد حاليا لاجتماع جنيف والذي سيعقد في أكتوبر، والذي سيبحث اختيار مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة و نائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة (برقة، فزان وطرابلس)، وكذلك المسارات الاقتصادية والعسكرية والأمنية.
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