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توك شو

بكري: النائب محمد أبو العينين تقدم بخالص التعازي لأمير الكويت.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:45 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن النائب محمد أبو العينين قد تقدم بخالص العزاء في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ووارى الثرى جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مقبرة الصليبيخات، بعد ما أقيمت صلاة الغائب عليه في مسجد بلال بن رباح.

أدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي أول كلمة له كأمير للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بينما كان ينعى الأمير الراحل قائلًا: "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".

وتابع الشيخ نواف الصباح: "نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة".

وأضاف الشيخ نواف الصباح: "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد".
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