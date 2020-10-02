بعد كلمة السيسي.. برلمانية: الرئيس أعطى للمرأة حقوقها ولقبها بعظيمات مصر

أشادت غادة عجمى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تمكين المرأة فى المجتمع المصرى، معقبة:" الرئيس أعطى المرأة حقوقها ولقبها بعظيمات مصر".





وقالت "عجمى" لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كرم المراة فى جميع المجالات وساندها على أعلى مستوى، لافتة الى أن بعد تولي الرئيس ظهر على الساحة السياسية مناصب عديدة للمرأة المصرية أبرزها المحافظ والوزير وزيادة عدد كوتة المرأة فى البرلمان.





وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن الرئيس قدم الكثيرة للمراة المصرية أيضا وساندها ومن أبرز هذه المساعدات مد يد العون للغريمات وافتتاح مشاريع صغيرة للمرأة المعيلة.





جاء ذلك بعد أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تمكين المرأة يعد تتويجا للجهود العالمية المشتركة التي بذلت خلال الفترة الماضية لحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية





وأشار السيسي إلى أن المرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل وتحقيق التنمية المستدامة.





جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس أمام احتفالية الأمم المتحدة بمناسبة مرور ٢٥ عامًا على اعتماد "إعلان برنامج عمل بكين حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".