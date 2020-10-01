ترقية 500 موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

اعتمد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية اليوم الخميس، ترقية ما يقرب من 500 موظف من العاملين بالشركة الذين اجتازوا المدد البينية القانونية المقررة الموجبة للترقية بمختلف الأماكن الوظيفية وعلى مستوى المناطق بالشركة.

















وأوضح أن ترقية العاملين تمت مع منح كل منهم بداية ربط الدرجة الوظيفية المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر، إلا أنه يستمر من يرقى إلى وظيفة كبيرة في ممارسة نفس اختصاص وظيفته الحالية التي مارسها قبل الترقية.









جدير بالذكر أن قطاع الموارد البشرية بالشركة سوف يبدأ تنفيذ ما جاء بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره.







