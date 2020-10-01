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محافظات

ترقية 500 موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:53 م
المهندس مصطفى مجاهد
المهندس مصطفى مجاهد
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ابراهيم الهواري
اعتمد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية اليوم الخميس، ترقية ما يقرب من 500 موظف من العاملين بالشركة الذين اجتازوا المدد البينية القانونية المقررة الموجبة للترقية بمختلف الأماكن الوظيفية وعلى مستوى المناطق بالشركة.




وأوضح أن ترقية العاملين تمت مع منح كل منهم بداية ربط الدرجة الوظيفية المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر، إلا أنه يستمر من يرقى إلى وظيفة كبيرة في ممارسة نفس اختصاص وظيفته الحالية التي مارسها قبل الترقية.


جدير بالذكر أن قطاع الموارد البشرية بالشركة سوف يبدأ تنفيذ ما جاء بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره.


وفي سياق آخر ، شهد اليوم  اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية افتتاح شارع أحمد عبد الموجود بمدينة بنها  والذي يأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة بنها، ما سيؤدي إلى انتعاش الحركة المرورية للسير داخل مدينة بنها حيث أن الطريق سيعمل فى الاتجاه الواحد، وذلك بعد موافقة الأجهزة الأمنية على إعادة الحركة المرورية للطريق بعد غلقه لأكثر من 9 سنوات.


وأكد الهجان أن فتح الطريق وتغيير المسارات الداخليه للشوارع المؤدية إلى شارع فريد ندا  سيؤدي إلى رفع الضغط المروري من داخل شوارع مدينة بنها .
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