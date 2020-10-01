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برلمان

اللواء سمير المصرى أمينا للإعلام بحزب حماة الوطن بالقاهرة.. صور

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:11 م
اللواء سمير المصرى
اللواء سمير المصرى أمينا للإعلام بحزب حماة الوطن بالقاهرة
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عبد الرحمن سرحان
قرر حزب حماة الوطن تعيين اللواء سمير عبدالمنعم المصرى، المدير الإقليمي للإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية،  أمينا للإعلام بأمانة القاهرة الحزب العامة بمحافظة القاهرة.

وصدر القرار بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي وبعد توصيات المكتب التنفيذي واللواء فاروق مجاهد مساعد رئيس الحزب وأمين عام القاهرة.

وقال اللواء "المصرى" إنه سيبدأ فى وضع استراتيجية إعلامية جديدة لأمانة الحزب بالعاصمة القاهرة، تحقق مزيدا من التلاحم بين أمانات الحزب المختلفة بمدن وأحياء القاهرة، والجماهير بمختلف طبقاتهم الاجتماعية.
اللواء سمير المصرى أمينا للإعلام بحزب حماة الوطن بالقاهرة.. صور
اللواء سمير المصرى أمينا للإعلام بحزب حماة الوطن بالقاهرة.. صور
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