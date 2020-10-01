لا تتجاهليها.. 7 علامات مبكرة لسرطان المبيض

سرطان المبيض هو خامس أكثر أنواع السرطانات فتكًا بين النساء ، وفي هذا العام ، سيتم تشخيص أكثر من 20 ألف امرأة في الولايات المتحدة به ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية .





يتكون المبيضان من ثلاثة أنواع مختلفة من الخلايا : الخلايا الظهارية ، والخلايا الجرثومية ، والخلايا اللحمية - وكلها يمكن أن تتطور إلى ورم سرطاني. ومع ذلك ، في المراحل الأولى من سرطان المبيض ، توجد الخلايا على المستوى المجهري ، لذلك من الصعب جدًا اكتشافها.





لأن معظم حالات سرطان المبيض يتم تشخيصها في مراحل لاحقة. يمكن أن يؤدي التعرف على أعراض سرطان المبيض إلى التشخيص في مرحلة مبكرة أكثر قابلية للشفاء

نظرًا لأن التشخيص المبكر هو مفتاح خطة العلاج الناجحة ،تعرف علي التغييرات قبل تشخيصهن بالسرطان ، وتحدثنا مع أطباء أمراض النساء حول ما تعنيه هذه العلامات.

الانتفاخ يقول الدكتور روسر إن الانتفاخ هو العرض الرئيسي الذي يضع الأطباء في حالة تأهب قصوى، مع الدورة الشهرية المفاجئة



زيادة الشبع الاحساس بالشبع سريعا دون الشعور بالجوع تراكم السوائل الذي يجعل بعض مرضى سرطان المبيض يشعرون بالانتفاخ ، قد يؤدي أيضًا إلى فقدان الشهية و مع مرور الوقت والشعور بالشبع بشكل أسرع ، تلاحظ النساء اللواتي يعانين من زيادة الشبع فقدان الوزن.



عسر الهضم بالإضافة إلى زيادة الشعور بالشبع ، يمكن أن يؤدي تراكم السوائل في البطن أيضًا إلى عسر الهضم والشعور بحرقة في المعدة ،. هذا أمر شائع بين مرضى سرطان المبيض ، الذين يميلون إلى الشعور بعدم الراحة العامة في البطن ، بما في ذلك الانتفاخ والإمساك بسبب وضع الأورام لديهم.









تشنجات تقلصات الدورة الشهرية " ليس من غير المألوف أن تسبب الأورام التي تنمو في الحوض ألمًا في أسفل البطن. وبما أن الانزعاج يمكن أن يشبه تقلصات الدورة الشهرية ، فإن العديد من النساء يفترضن أن مشاكل البطن حميدة.

نظرًا لأن نصف النساء المصابات بسرطان المبيض تجاوزن سن 63 ، ومن المحتمل بعد انقطاع الطمث ، فإن التقلصات هي علامة أخرى يشير إليها الأطباء. يقول الدكتور برايتمان: "خاصة في النساء بعد انقطاع الطمث ، إذا كانت هناك علامات حيض مثل تقلصات أو نزيف ، على الرغم من أنني لم أرَ [نزيفًا] حقًا ، فنحن نريد تقييم في أسرع وقت ممكن.





نزيف تقول شيريل نيومان ، التي تم تشخيص إصابتها بسرطان المبيض في المرحلة الرابعة في سن 53: ​​"في حالتي كانت الدورة الشهرية تأتي كل أسبوعين. لقد مررت بالفعل بانقطاع الطمث وتوقفت الدورة الشهرية لمدة تسعة أشهر تقريبًا. لذلك عندما بدأت مرة أخرى ، كنت أعرف أن شيئًا ما لم يكن صحيحًا ".

يعتبر النزيف غير المنتظم أكثر شيوعًا بين النساء المصابات بأورام انسجة المبيض (على الرغم من عدم وجودها في شيريل) ، والتي تمثل 1 ٪ فقط من جميع سرطانات المبيض. غالبًا ما تنتج الأورام اللحمية هرمون الاستروجين ، والذي يمكن أن يسبب نزيفًا يشبه الدورة الشهرية ، حتى بعد انقطاع الطمث ، وفقًا لـ ACS.

نظرًا لأن النزيف ليس سوى عرض من أعراض 1٪ من حالات سرطان المبيض ، كما يقول الدكتور برايتمان ، فإنه ليس على رأس قائمة الأعراض التي يجب البحث عنها.



