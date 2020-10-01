تفاصيل ..تأهل فريق هندسة عين شمس للمرحلة النهائية في مسابقة رالي القاهرة الـدولي

الجدير بالذكر أعلنت جامعة عين شمس عن شروط التحويلات ونقل القيد بكلية الهندسة للعام الدراسي 2020 /2021 .

يجب أن يكون الطالب حاصلًا على معدل تراكمى لا يقل عن 2,3 في المستوى العام إذا كان تحويله من نظام ساعات معتمدة أو أن يكون التقدير "جيد جدًا" فى السنة الإعدادية على الأقل إذا كان تحويله من نظام الفصلين الدراسيين.

يجب أن ينتقل الطالب إلى المستوى 1 فقط من مستوى مكافئ آخر ، لا يجوز نقل الطلاب من المستويات الأعلى إلى المستوى 1.

وأوضحت جامعة عين شمس أنه بالنسبة لـ تحويلات الطلاب من الجامعات الأخرى ، يسمح للطلاب المقيدين في كلية الهندسة بجامعة أخرى حكومية أن يتم نقل قيدهم إلى كلية الهندسة بجامعة عين شمس إذا استوفوا الشروط التالية:

ولا يسمح بنقل الطلاب المفصولين من كليتهم بسبب تجاوز الحد الأقصي لعدد التحذيرات الأكاديمية أومرات الرسوب ، ويتم إعتماد طلبات التحويل فى إدارة جامعة عين شمس ، ويجوز للجنة شئون التعليم والطلاب دراسة إجراء أي تعديل على هذه القواعد وفقًا للمتطلبات الدراسة واقراره من مجلس الكلية.









وبالنسبة لـ التحويل إلى البرامج التخصصية الدقيقة: يجب أن يكون الطالب المنقول إلى البرامج التخصصية الدقيقة مقيدًا في النظام الرئيسي في جامعته ، ويجب أن يكون الطالب قد حصل على الثانوية العامة من مدرسة داخل النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس ، وإذا لم يتحقق الشرط السابق يجب أن يكون محل إقامة الطالب يقع ضمن النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس ، و"يجب إثبات ذلك عن طريق بطاقة الرقم القومى للطالب ويجب أن تكون صادرة من أكثر من 6 شهرًا".









ولا يسمح للطالب بتغيير محل إقامته إلى عنوان آخر خارج النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس إلا بعد مرور 12 شهرا على القيد في كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، كما لا يسمح بتحويل الطلاب من جامعة أخرى داخل القاهرة الكبري (القاهرة ، شبرا ، حلوان ، المطرية) ، ولا يسمح للطالب بإستخدام المدينة الجامعية طالما أنه طوال فترة دراسته بكلية الهندسة بجامعة عين شمس.









ويكون الحد الأقصي لعدد الطلاب المنقولين إلى المستوى الأول هو 5% من إجمالي عدد الطلاب في نفس المستوى بكلية الهندسة بجامعة عين شمس ، ويتم ترتيب طلبات الطلاب المتقدمين بالترتيب التنازلى بناءً على درجاتهم في السنة الدراسية الأولى أو درجات السنة التحضيرية إذا كان هناك طالبيان متساويان يتم الأخذ في الاعتبار درجات مرحلة الثانوية العامة.









و للإنضمام إلى برنامج معين يجب أن تكون درجة الطالب أكبر من الحد الأدنى لدرجة هذا البرنامج بكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

يتم توزيع الطلاب بين البرامج المختلفة بناءً على تنسيق خاص بشرط أن يكون الحد الأقصي لعدد الطلاب المنقولين أقل من 5% من إجمالي عدد الطلاب في نفس المستوى في هذا البرنامج ، ويحتفظ الطالب بأحقية التعليم المجانى طوال فترة دراسته بالبرنامج التخصصي الدقيق.









أما عن التحويل إلى البرامج التخصصية البينية ، فيسمح بتحويل الطلاب من أى كلية هندسة بأى جامعة حكومية إلى البرامج التخصصية البينية مع دفع الرسوم الدراسية المنفصلة التى تقرها جامعة عين شمس في نفس عام الإلتحاق.









ومن الممكن نقل الطلاب من المستويات الأعلى إلى المستوى 1 ، ولكن بحد أقصي 68 ساعة معتمدة أو ما يعادله في نظام الفصل الدراسي.

يدفع الطالب رسوم معادلة للمقررات التى اجتازها في جامعته الأصلية مقدارها ساعتين معتمدتين كرسوم إدارية.









وفيما يخص التحويل من الكلية الفنية العسكرية ، يجب أن يكون الطالب قد استقال أو تم فصله لأسباب طبية فقط ، وللتحويل إلى المستوى العام يجب أن يكون الطالب قد حقق الحد الأدنى لمكتب التنسيق لكلية الهندسة بجامعة عين شمس للانضمام إلى البرامج التخصصية الدقيقة أو الحد الأدنى لمكتب التنسيق لكليات القطاع الهندسي للانضمام إلى البرامج التخصصية البينية في نفس العام الذي حصل فيها على الثانوية العامة.

للإنتقال إلى مستوي أعلى يتم إجراء معادلة للمقررات التي إجتازها.









وعن التحويلات من كليات غير الهندسة ، يجب أن يكون الطالب قد حقق الحد الأدنى لمكتب التنسيق لكلية الهندسة بجامعة عين شمس للانضمام إلى البرامج التخصصية الدقيقة أو الحد الأدنى لمكتب التنسيق لكليات القطاع الهندسي للانضمام إلى البرامج التخصصية البينية في نفس العام الذي حصل فيها على الثانوية العامة.









وأخيرًا بالنسبة لـ المؤهلات العليا ، فيتم فتح باب قبول طلاب المؤهلات العليا طبقًا لقرار اللائحة الداخلية للكلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4319 في 18/9/2018.