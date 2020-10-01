على خير: نريد ضوابط قاسية لتوزيع لقاحات كورونا الروسية في مصر

قال الإعلامي محمد علي خير، على موافقة روسيا على توريد 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر، إنه خائف من توزيع الـ25 مليون جرعة على الحبايب، مؤكدا أن هذا وليس له علاقة بنظام حكم ولكن هذه الطريقة مترسخة في المصريين، مطالبا بوضع قواعد ضابطة وقاسية لطرق توزيع هذه الجرعات الواقية على المصريين.





وأضاف الإعلامي محمد علي خير، فى تعليق على الخبر ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، أن العدالة في توزيع الجرعات تتطلب استلام جهة معينة لـ25 مليون جرعة وتبدأ في توزيعها وفق قواعد صحية، موضحا أن كل محافظة سيصل لها ما يعادل ربع حاجتها مما يتطلب التوزيع العادل.





وقال صندوق الثروة السيادي الروسي أمس الأربعاء، إنه وافق على توريد 25 مليون جرعة من لقاحه المحتمل لمرض كوفيد-19 إلى مصر عبر شركة فاركو التي وصفها بأنها واحدة من مجموعات صناعة الأدوية الرائدة في مصر.





وأبرم صندوق الاستثمار المباشر الروسي عدة صفقات لتوريد لقاح (سبوتنك-في) إلى الخارج، ومنها توريد 100 مليون جرعة إلى الهند حيث يُتوقع أيضا أن يجري تجارب سريرية.