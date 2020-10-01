AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

على خير: نريد ضوابط قاسية لتوزيع لقاحات كورونا الروسية في مصر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:11 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي محمد علي خير، على موافقة روسيا على توريد 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر، إنه خائف من توزيع الـ25 مليون جرعة على الحبايب، مؤكدا أن هذا وليس له علاقة بنظام حكم ولكن هذه الطريقة مترسخة في المصريين، مطالبا بوضع قواعد ضابطة وقاسية لطرق توزيع هذه الجرعات الواقية على المصريين.

وأضاف الإعلامي محمد علي خير، فى تعليق على الخبر ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، أن العدالة في توزيع الجرعات تتطلب استلام جهة معينة لـ25 مليون جرعة وتبدأ في توزيعها وفق قواعد صحية، موضحا أن كل محافظة سيصل لها ما يعادل ربع حاجتها مما يتطلب التوزيع العادل.

وقال صندوق الثروة السيادي الروسي أمس الأربعاء، إنه وافق على توريد 25 مليون جرعة من لقاحه المحتمل لمرض كوفيد-19 إلى مصر عبر شركة فاركو التي وصفها بأنها واحدة من مجموعات صناعة الأدوية الرائدة في مصر.

وأبرم صندوق الاستثمار المباشر الروسي عدة صفقات لتوريد لقاح (سبوتنك-في) إلى الخارج، ومنها توريد 100 مليون جرعة إلى الهند حيث يُتوقع أيضا أن يجري تجارب سريرية.
Advertisements

موضوعات متعلقة

أزمة خطيرة تواجه لقاح كورونا .. شركات التوريد العالمية غير جاهزة لنقل مليارات الجرعات

لقاح كورونا .. عملاق الأدوية في بريطانيا توقع صفقة إنتاج بقيمة 174 مليون دولار

العالم ينتظر لقاح أكسفورد.. والهند تفوز بعقد سريع لتوريد ملايين الجرعات

باحث يوضح الفرق بين لقاح كورونا الروسي والأمريكي والصيني.. فيديو

روسيا تصدر 32 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى المكسيك

روسيا تعلن توريد 32 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى المكسيك

ترشيحاتنا

بعد رحيله عن الأهلي.. تعرف على محطة رينيه فايلر الجديدة

قرار عاجل من القضاء اللبناني بشأن انفجار مرفأ بيروت

لحظة إلقاء طفل من سيارة مسروقة على طريق أثناء فرار سارقيها.. شاهد

تعرف علي التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للأهلي

مدرك لقيمة الأهلي.. نبيل الحلفاوي يشيد بتعاقد الأهلي مع موسيماني

سحر ولا مخدرات.. حقيقة العزبة المسحورة بالدقهلية.. شهود: العريس ضرب العروس وقطع فستانها.. ومصدر أمنى: خلافات ميراث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تجاوزها سن الـ90.. ملكة بريطانيا تقود سيارتها من دون سائق أو حراس في أحدث ظهور

لحظة إلقاء طفل من سيارة مسروقة على طريق أثناء فرار سارقيها.. شاهد

في اليوم العالمي لها.. 10 أنواع مختلفة للقهوة بالتفصيل