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محافظات

صحة سوهاج تُسلم العمل لـ 168 طبيبا بشريا و140 أسنان و957 بوظائف فنية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:04 م
صحة سوهاج تُسلم العمل
صحة سوهاج تُسلم العمل لـ 168 طبيب بشري و140 اسنان
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أنغام الجنايني
صرح دكتور  هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم تسليم العمل للأطباء والفئات الفنية دفعات ٢٠١٨  - ٢٠١٩ بالقرارات المختلفة وتم توزيعهم على ادارات ومستشفيات ووحدات مديرية الصحة.

وقال محمد صادق الشاذلي،  رئيس قسم التعينات، إن مديرية الصحة بدأت منذ أول شهر يونيو الماضي في تسليم المكلفين  وحتى تاريخه حيث تم تسليم  148 طبيب بشري بالقرارات رقم 400، 135، 187 لسنة 2020، 20 طبيب بشري  تعديل تكليف من جهات مختلفة إلى مديرية الصحة بسوهاج  بقرارات مُختلفة، و160 طبيب اسنان قرار رقم 70 لسنة 2020، و20 طبيب اسنان تعدبل تكليف من جهات مختلفة الي مديرية الصحة بسوهاج بقرارات مختلفة كما تم تسليم 25 اخصائي تمريض بالقرار رقم 463 لسنة 2020، و550 فني تمريض.       
 قرار رقم 400 لسنة 2020.




وتم تسليم دفعات المعهد الفني الصحي جميع الشعب بقرارات مُختلفة كالاتي:

140 فني تسجيل طبي واحصاء، 65 فني معمل، 55 فني أشعة، 20 فني تخدير، 45 فني صيانة اجهزة طبية، 3 فني بصريات، 4 فني تثقيف صحي وإرشاد، 50 فني صحي تمريض تعديل تكليف من جهات مختلفة إلى مديرية الصحة بسوهاج.

وأضاف أنه بداية من يوم الاحد القادم 4 اكتوبر سوف تبدأ مديرية الصحة تسليم فني الأجهزة الطبية المعدل تكليفهم من جهات مختلفة الي مديرية الصحة بسوهاج وعددهم 57  فنيا.

وقدم جميعه الشكر للعاملين بإدارة شئون العاملين وقسم التعيينات  علي الجهد المبذول، وهنأ الاطباء والفنيين الجدد  لانضمامهم الي جيش مصر الابيض وحثهم علي بذل الجهد من اجل خدمة المرضي ورفعة الوطن.
صحة سوهاج تُسلم العمل لـ 168 طبيبا بشريا و140 أسنان و957 بوظائف فنية
صحة سوهاج تُسلم العمل لـ 168 طبيبا بشريا و140 أسنان و957 بوظائف فنية
صحة سوهاج تُسلم العمل لـ 168 طبيبا بشريا و140 أسنان و957 بوظائف فنية
صحة سوهاج تُسلم العمل لـ 168 طبيبا بشريا و140 أسنان و957 بوظائف فنية
صحة سوهاج تُسلم العمل لـ 168 طبيبا بشريا و140 أسنان و957 بوظائف فنية
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