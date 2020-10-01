تركيا تفاخر بقوة الجيش الآذاري للتغطية على فضيحة إرسال مرتزقة للقتال ضد أرمينيا

رفض نائب رئيس لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان التركي، محمد ألتاي، اليوم الخميس، مزاعم إرسال تركيا مرتزقة من سوريا لمحاربة قوات جمهورية ناجورنو كاراباخ إلى جانب القوات الأذربيجانية.





وقال ألتاي وفقا لتصريحات تناقلتها وسائل الاعلام في دولته إن "رؤساء الأركان التركية ووزارة الدفاع إلى جانب القيادة الأذربيجانية أشاروا في التصريحات الضرورية بشأن مزاعم إرسال تركيا مقاتلين سوريين إلى منطقة ناجورنو كاراباخ" ، مضيفًا أن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة".







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وقال أردوغان توبراك ، مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض التركي، إنه يشك في أن تركيا سترسل سوريين للقتال في المنطقة الانفصالية لأن أذربيجان قادرة تمامًا على القتال بمفردها.



