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رياضة

شكرا على كل شيء.. قفشة يودع فايلر بكلمات مؤثرة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:11 م
قفشة و فايلر
قفشة و فايلر
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مصطفى كرم
حرص محمد مجدي قفشة لاعب النادي الاهلي على توديع مدربه السابق رينيه فايلر عقب رحيله عن تدريب النادي الاهلي وتولي المدرب الجنوبي الافريقي موسيماني خلفا له.


ونشر قفشة عبر حسابه بإنستجرام مجموعة من الصور له مع رينيه فايلر ومساعديه وعلق قائلا " وداعا سيد رينيه فايلر شكرا على كل شيء".


وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تولي موسيماني مدرب فريق صن داونز خلال الساعات الماضية  تدريب الفريق خلفا للسويسري فايلر، ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صن داونز.


ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.

اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاءت بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن دوانز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

كان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.

كما  توج موسيماني بلقب الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.


واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

ومن المقرر أن يقود موسيماني الأهلي أمام الوداد في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها 17 أكتوبر الجاري
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