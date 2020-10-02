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بين الناس

أب يستغيث بوزارة الصحة: ابني يحتاج عملية زراعة رئة بشكل عاجل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:06 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن  محمد صلاح ، والد الطفل " عمار " ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة؛ لإجراء عملية زراعة رئة .

ويقول فى رسالته : ابنى حالته تسوء كل يوم عن الآخر ويحتاج إلى إجراء عملية زراعة رئة بشكل عاجل ، هو حاليا محجوز في مستشفى الجامعة في طنطا .

للتواصل مع والد الطفل : ٠١٢٢٠٧٧٤١٧٩

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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