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تعليم

لطلاب البعثة المصرية بالسودان | فتح باب التظلم من نتيجة الثانوية العامة والدبلومات الفنية .. غدا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والمشرف العام على امتحانات البعثة التعليمية المصرية بالسودان ، أنه تقرر أن يتم فتح باب التظلمات لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان ، المتضررين من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ اعتبارًا من غد السبت  الموافق 3/10/2020.

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وقال نائب وزير التربية والتعليم ، الاطلاع على أوراق الطلاب المتظلمين ستتم بمقر الإدارة العامة للامتحانات.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه يتم سداد الرسوم المقررة لهذه التظلمات ، من خلال فروع بنك مصر لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.  

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحان الدور الأول للعام الدراسى 2019/2020 لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان.

وكانت هذه الامتحانات قد بدأت يوم السبت الموافق 12/9/2020 وسط إجراءات احترازية مشددة. 

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان هذا العام، (117) طالب/طالبة ، نـجح منهم (67) طالب/طالبة بنسبة (57.3%) .

وبلغ عدد الطلاب الذين لهم الحق فى أداء الدور الثانى (35) طالب/طالبة وعدد الطلاب الراسبين (15) طالب/طالبة.
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