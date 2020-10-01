وزيرة البيئة: مبادرة ECO EGYPT تحمل العديد من الرسائل.. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة بدأت العمل على مبادرة "ECO EGYPT" منذ عام، موضحة أنه تم تصميم شعار لكل محمية وفقا لما تحتويه.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الوزارة تعمل على السياحة المستدامة وذلك من أجل الدمج بين السياحة والبيئة، ومن أجل إبعاد تفكير أن السياحة تضر بالبيئة والعكس.





وتابعت: السياحة البيئية في مصر مربحة، كما أن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص والشباب من أجل تطوير المجال وجذب الاستثمار به.





وأوضحت أن السياحة البيئية لديها رسائل داخلية يتم بثها من خلال تعريف العالم بمدى أهمية السياحة البيئية، وتغيير مفهوم البعض المتعلق بأن السياحة تؤثر على البيئة سلبيا وكذلك البيئة.





وأردفت: مبادرة "ECO EGYPT" تقدم رسائل عالمية للخارج، معقبة: من هذا المكان أطلق الرئيس السيسي مؤتمر التنوع البيولوجي، وأثناء المؤتمر وعد الرئيس السيسي العالم بأن مصر ستقوم بإنشاء خارطة طريق طموحة.