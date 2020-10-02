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أصحاب مشاريع سياحية: مصر بها أماكن فريدة ومقومات بيئية جذابة.. شاهد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:55 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال منير نعمة الله، صاحب أحد المشاريع بمجال السياحة، إن أهالي سيوة هم من يديرون الفندق والأعمال الخاصة بالسياحة البيئية، متابعا أن العلاقة بيننا وبين أهل سيوة أصيلة وتقوم على التعاون.

وأضاف خلال حواره على قناة الحياة ببرنامج " الحياة اليوم" أشجع الشباب على الاستثمار في السياحة البيئية، ولكن يجب أن يعلم الشباب بأهمية البيئة والتراث الثقافي الخاص ببلاده.

وأوضح شريف الغمراوي، صاحب أحد المشاريع السياحية، أن مصر تحتوي على العديد من الأماكن المختلفة والفريدة، وتلك الأماكن تعطي قيمة مضافة للاستثمار في المجال السياحة البيئية.

وتابع: السياحة البيئية هي المستقبل، وذلك بسبب اهتمام العالم حاليا بالانفتاح على الطبيعة والتمتع بها.

وأكد أحمد يحيى، صاحب أحد المشاريع السياحية، أن مصر  تمتلك كافة المقومات البيئة، ما أنها تعد كنز سياحي لا يلتفت إليها الكثيرون، مشيرا إلى أن المشاريع السياحة البيئية لا يمكن تصنيفها وتقييمها من خلال"النجوم"، وذلك في أطار مبادرة "ECO EGYPT" التي تتعلق بتطوير المحميات الطبيعية في مصر، كما أن تلك المبادرة تعد الأولى من نوعها في هذا الأمر.

حيث أطلقت المبادرة من محمية رأس محمد والتي تعد أقدم محمية طبيعية مصرية.
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