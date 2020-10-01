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أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب يعارض أي تغييرات تغطي "عجز بايدن عن الأداء" في المناظرات

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:28 م
ترامب
ترامب
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على صالح
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد المشاركة في المناظرة الرئاسية المقبلة لكنه لا يريد تغيير القواعد لمجرد تغطية عجز منافسه عن الأداء.


وأضافت ماكناني في إفادة صحفية بثت على الهواء عبر منصة البيت الابيض على موقع فيسبوك: "أولًا، فيما يتعلق بتغييرات قواعد المفوضية، أوضح الرئيس وجهة نظره بشأن ذلك بالأمس أنه يعتقد أن الطريقة الوحيدة لإجراء مناقشة عادلة هي تغيير الوسيط وتغيير المرشح الديمقراطي". 




وتابعت: الرئيس يريد أن يناقش، وإنه يخطط للمشاركة في المناقشة لكنه يريد أن تكون القواعد عادلة، ويريد تبادلًا عادلًا، ولا يريد القواعد التي تغطي عدم قدرة مرشح معين على الأداء الجيد.


وقالت اللجنة الأمريكية للمناظرات الرئاسية الأربعاء إنها ستغير صيغة النقاش في ضوء القضايا التي تمت ملاحظتها خلال المسابقة الأولى. 


ومساء الثلاثاء، قاطع ترامب باستمرار المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن خلال أولى مناظراتهما الثلاث.


وتم انتقاد المناظرة الأولى على نطاق واسع من قبل الجمهور الأمريكي لكونها غير منظمة بعد فشل الوسيط كريس والاس في السيطرة على الحدث.


وشاهد أكثر من 73 مليون مشاهد مناظرة ترامب وبايدن مساء الثلاثاء، وفقًا لتصنيفات نيلسن، بانخفاض 13٪ عن المناظرة الأولى بين ترامب وهيلاري كلينتون في عام 2016.


ومن المقرر عقد المناظرتين الرئاسيتين التاليتين في 15 أكتوبر في فلوريدا و22 أكتوبر في تينيسي.
 

والمناظرة الوحيدة لمرشحي الرئاسة الأمريكية من المقرر عقدها في 7 أكتوبر في ولاية يوتا.
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