مش عارفة أجيب أكل لولادي ورفضوني في تكافل وكرامة..مأساة مبكية لسيدة في البحيرة

كرمهم الرئيس وأهانهم تقاعس بعض المسؤولين في برنامج تكافل وكرامة بمحافظة البحيرة، معاناة الأسر الأكثر احتياجا في مدينة دمنهور تزداد يومًا بعد يوم، بسبب عدم تمكنهم من الحصول على معاش "تكافل وكرامة" من مديرية التضامن الاجتماعي، على الرغم من توافر كافة الشروط اللازمة لتقديم.

وأوضحت هدى إبراهيم سعد غرب، مقيمة في قرية الدفراوي التابعة لمركز دمنهور، إنها من المتضررين من تقاعس بعض المسؤولين فى برنامج تكافل وكرامة بمركز دمنهور، لافتة إلى إنها لديها ٥ أولاد وزوجها لا يعمل بسبب إصابته وتقاعده عن العمل ولا يوجد دخل ثابت للأسر، وقامت بالتقديم في برنامج تكافل وكرامة للحصول على دخل شهري لتوفير احتياجات المنزل ولكن تم رفض أوراقها.

وأكد "هدي"،إن رغم توافق شروط التقديم عليها لكن تم رفض أوراقها في برامج التكافل والكرامة، مضيفة: "بكيت أمام مقر الشؤون الاجتماعية وضاقت الدنيا بيا ولا أدرك ماذا أفعل بعد رفض أوراق لسبب مجهول لا يعلمه الموظف حتى ، زوجي كان سائقًا وتقاعد عن العمل بسبب إصابته في العمود الفقري، دون صرف معاش لعدم استكمال المدة المحددة لصرف المعاش طبقًا للقانون، ورغم ذلك تم رفض أوراقها في برنامج تكافل وكرامة،ياريت حد يحس بالغلابة أجيب أكل أولادي منين، أنا عندي ٥ أولاد ولا أستطيع سد احتياجاتهم "

أضافت :" قدمت منذ أكثر من ٣ سنين في برنامج تكافل وكرامة حتى الآن لم يتم قبول ورقي، عند سؤال الموظف في وحدة الشئون الاجتماعية سبب الرفض كان الرد أنه لا يدرك سبب الرفض وقد يكن السبب من موقع الوزارة"، مناشدة محافظ البحيرة ووزيرة التضامن الاجتماعي لتدخل و معرفة سبب رفض قبولها في برنامج تكافل وكرامة رغم ضيق المعيشة وقلة الإمكانيات لديها.

وتقول" حنان. م. آ"، مقيمة في ميدان الاتوبيس بمدينة دمنهور، إنها لم تتمكن من الحصول على خدمة برنامج "تكافل وكرامة" على الرغم من تطبيق كافة الشروط المحددة للحصول عليها، مضيفة :" انفصلت عن زوجي وكان لدي ثلاث اولاد ، توقف المعاش الذي كنت أحصل عليه من الدولة دون سبب".

وأوضحت إنها قامت بالتقديم في برنامج تكافل وكرامة، لتوفير دخل ثابت لها ولكن تم رفض أوراقها، قائله: "لا أملك دخل ثابت متبهدله بين بيوت أولاد بعد زوجهم ونفسي عزيزة عليا، كل ما اتمناه دخل ثابت كي استطيع العيش وشراء الدواء كل شهر ".



اقرأ أيضا:- بمناسبة احتفالات العيد القومي للمحافظة.. آمنة يبشر أهالي البحيرة بافتتاح 111 مشروعا قوميا







