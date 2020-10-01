بدء امتحانات الفصل الصيفي بصيدلة عين شمس.. الأحد القادم

قال الدكتور خالد أبو شنب القائم بأعمال عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إن امتحانات الفصل الصيفي لجميع الفرق تجرى وسط إجراءات احترازية مشددة يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2020.





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وأكد الدكتور خالد ابو شنب خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد الامتحان، لضمان سلامة الطلاب، حيث تم تقسيم الطلاب على البوابات وتحديد علامات أرضية تراعى ترك مسافة مترين بين كل طالب والآخر تجنبًا لحدوث أي تزاحم.





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وأضاف أبو شنب أنه تم تحديد مسارات إجبارية لدخول وخروج الطلاب للجان؛ لتجنب أي تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول من بوابة الكلية الي جانب رش وتعقيم قاعات الإمتحانات بعد كل لجنة إمتحان.





وأشار إلى أن أفراد الأمن تقوم بتوجيه الطلبة مباشرة إلى أماكن اللجان، مع عدم السماح بتجمعات الطلبة نهائيا (قبل الامتحان أو بعد الانتهاء).



