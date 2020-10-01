محافظ الإسكندرية يناقش فرص التنمية والتوسع العمراني حتى ٢٠٣٠

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع فريق عمل مشروع المخطط الاستراتيجي الإقليمي للتنمية العمرانية لمحافظة الإسكندرية لعرض ومناقشة مخرجات المخطط الاستراتيجي للمحافظة.





وقالت المحافظة، في بيان مساء اليوم، إن هذا يأتي في إطار دور ومسئوليات الهيئة التي حددها قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وذلك بتحديد قضايا وفرص التنمية الواعدة على كافة أرجاء المحافظة مع عرض المشروعات الداعمة للتنمية في كافة القطاعات موزعة على مناطق وأحياء المحافظة.





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كما ناقش الاجتماع مناطق الامتداد والتوسع العمرانية المستقبلي وحتى ٢٠٣٠ مدعمة بفرص العمل والاستثمارات اللازمة لتنفيذها.





حضر الاجتماع الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ود. مها فهيم نائب رئيس الهيئة للتخطيط القومي والإقليمى والبحوث والدراسات، ود. هانى عياد رئيس فريق العمل استشارى الدراسات الإقليمية، ود. عبد الوهاب حلمى استشارى التخطيط الصناعي والتنمية الصناعية، ود.مصطفى منير استشارى الدراسات العمرانية، ود. محمد صابر استشارى دراسات التنمية الاقتصادية، وم. محمد سمير خبير نظم المعلومات الجغرافية وصلاحيات تنمية الأراضى. ورئيس ومهندسي المركز الإقليمي للهيئة بإقليم الإسكندرية، وفريق عمل المشروع.