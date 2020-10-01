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فن

بفستان أسود .. فيفى عبده تتألق فى أحدث ظهور

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة  فيفي عبده صورة جديدة من عطلتها الصيفية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وظهرت فيفي عبده بإطلالة جذابة بفستان باللون الأسود.


وعلقت فيفى عبده قائلة :"يا مساء الفل من مصر أم الدنيا بحبك اوي وحشتوني".


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يذكر أن فيفي عبده اعتادت على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.


واحتفلت فيفى عبده، منذ أيام، بوصول حفيد جديد لها، من خلال نشر صورة برفقة الأطباء,


و علقت فيفى عبده على الصورة قائلة :"الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات النهارده ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد. انا بشكر دكتور شريف باشا سيف علي اهتمامه ببنتي ".

يشار إلى أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.
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