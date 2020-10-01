مجددا دعمه للرئيس.. مستقبل وطن يدعو للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر غدا

دعا حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، كل أعضائه وكل جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر ، غدا الجمعة، بالميادين الرئيسية في كل محافظة والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.





َوجدد الحزب العهد في دعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو التقدم والازدهار.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق الثامن من أكتوبر عام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء، الموافق السادس من أكتوبر عام 2020.