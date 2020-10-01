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رياضة

حمدي فتحي يحتفل بعيد ميلاد تريزيجيه

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:25 م
حمدي فتحي
حمدي فتحي
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مصطفى كرم
هنأ حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، صديقه محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي بعيد ميلاده الـ 26.

ونشر حمدي فتح  عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة ل تريزيجيه وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد ". 

ويستضيف فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، نظيره ستوك سيتي، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة مساء، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات دور الـ 16، من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.


ويسعى فريق أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لمواصلة انطلاقته الجيدة هذا الموسم، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وحجز البطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ونجح أستون فيلا في تحقيق الفوز في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، مع تبقى له مباراة مؤجلة.

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