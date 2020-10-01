علي جمعة يشرح معنى المعية في آية "فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم"

شرح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، معنى المعية في قوله تعالى : ( فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا).





وقال المفتي السابق، في فيديو له، إن حرف "مع" تدخل في لغة العرب على العظيم، فنقول: جاء الوزير مع السلطان، ولا نقول جاء السلطان مع الوزير، لأن شأن السلطان أعلى من شأن الوزير مرتبة.

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وتابع: لذلك قال العلماء، إن قوله تعالى "إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ" لا يمكن أن يقولها بشر، فالله مع الصابرين لا تقال من بشر ، ويتنزل من عند رب العالمين لأن الذي يجعل الصابرين في هذه الدرجة هو من يمنح الدرجات ويعطي المراتب.





وأشار إلى أن المعية هنا في الرتبة والدرجة والثواب، أي يجعله في مرتبة الصالحين والنبيين والشهداء.





وذكر أن من رحمة الله، أن الجنة على هيئة الدائرة فحيثما وضعت يدك على أي مكان في المحيط فأنت في أولها ونهايتها في آن واحد، كما أنه بلغت من النعيم وهدوء البال واستقرار الحال ، بحيث أن الإنسان فيها على درجة القناعة التامة والإشباع التام فلا مزيد يتوجه إليه.



