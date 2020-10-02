فقدت سمعي ولا أسمع ما يقوله الإمام وأقلد المصلين.. هل صلاتي مقبولة

أُصِبتُ منذ صغري بمرض في أذني أفقدني السمع، وأنا الآن في السبعين من عمري، وأواظب على الصلاة، ولكن لا أسمع ما يقوله الإمام في الجماعات، وأفعل كما يفعل المصلون من قيام وسجود وتسليم، وأشعر بعدم الرضا. فهل صلاتي مقبولة على هذا الوضع؟





قالت دار الإفتا ء، إن الصلاة صحيحة ما دامت مكتملة الأركان والشروط، ويكفي ما تفعله من تقليد المأمومين، وهي مقبولةٌ إن شاء الله تعالى.









وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن "الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا ينبغي أن يجعل إمامًا ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ) رواه مسلم (673)" .





وأضاف "عاشور" فى إجابته على سؤال « ما حكم الصلاة خلف إمام صوته قبيح؟»، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال (ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان)، فالصلاة ليست أداء وجوارح فهى توحد وتأليف قلوب، فيجب ان تبلغوا المسؤولين عن إدارة المسجد حتى يأتوا بإمام حسن الصوت.









سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».





وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وقت الصلاة يبدأ منذ بدء الأذان، ومنذ هذا الوقت يجوز أداء الصلاة؛ لأنه قد بدء وقتها، وليس شرطًا الانتظار لانتهاء المؤذن من الأذان.





وأضاف « شلبي» أن الأولى والأفضل للمصلي الانتظار حتي ينتهي المؤذن، ويدعو بالدعاء الوارد عقبه حتي تحل عليه شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم-، ومن ثم يؤدي الصلاة.





وأوضح أـمين الفتوى أنه إذا كانت هناك ضرورة شديدة تستدعي أداء الصلاة على الفور، وعدم تحمل وقت الانتهاء من الأذان؛ يؤدي الصلاة وتكون صحيحة ولا شيء عليه.









وفي وقت سابق، حدد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف 3 أوقات منهي فيها عن الصلاة إلا إذا كانت بسبب، معلقًا: « يستثني من ذلك الصلوات ذات السبب».





ونبه «البحوث الإسلامية» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن أول هذه المواقيت يكون من: بعد صلاة الصبح إلى ما بعد شروق الشمس بمقدار ربع ساعة.





وتابع مجمع البحوث بالأزهر أن ثاني المواقيت المنهي فيها عن الصلاة: من قبل أذان الظهر بعشر دقائق إلى ما بعد أذان الظهر، وثالث المواقيت: من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب.



