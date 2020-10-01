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فن

كارمن سليمان: عيلتك أولًا وشغلك أخيرًا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:47 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها صورة جديدة لها عبر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع زوجها مصطفى جاد. 

وعلقت كارمن سليمان على الصورة قائلة: "الوقت اللي فات فتحت عيني على حاجات كتير قوي مهمة وفادتني وريحتني نفسيًا في حياتي وشغلي.


وأضافت: للأسف المتسلقين كتير قوي والمدعين أكتر وصاحب المصلحة مفيش أكتر منه.. عمري ما كنت سلبي ولا ببص للأمور بسوداوية بس الوضع كده فعلًا معايا على الأقل". 


وتابعت كارمن سليمان: "عيلتك أولًا وشغلك اخيرًا و بس عشان ترتاح وبالك يروق ما تستناش حاجة من حد مهما كانت درجة قربه منك من أول لحظة وأنا عيلتي هى الأولوية بالنسبالي وشغلي غيرت من توجهاتي فيه وناقص خطوة واحدة صغيرة وتشوفوا وتسمعوا أول حاجة منه وييجي بعدها كتير وان شاء الله ربنا يكتب النجاح على قد التعب والتفكير والمجهود اللي عملته وبعمله.. آسف للإطالة".


وحققت أغنية "لينا رقصة" لـ كارمن سليمان، نجاحا كبيرا، بعد أن كسرت حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة؛ منذ طرحها من شهر عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية "يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".



ومن كلمات الأغنية "لا بنام يا حبيبي ولا بهدى .. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة .. من غير ما أشوفك فيها .. هو انت هتيجي كام مرة .. في العمر يا روحي غير مرة .. وانا عايزة أتمتع بيها".

أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.
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