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تعليم

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تنظم ورشة تدريبية بجامعة القاهرة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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احمد علام
تعلن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة عن عودة الفعاليات المباشرة مع طلبة الجامعة وعمل ورشة تدريب بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني على التوعية بمكافحة العنف ضد المرأة لتحقيق حرم جامعي آمن للجميع، 

وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذة الدكتورة هويدا مصطفي عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة 

وتقام الورشة يومي 6 و 7 أكتوبر بكلية الإعلام بالحرم الجامعي من الساعة 12 ظهرًا وحتي الساعة 4 عصرًا بقاعة مؤتمرات الكلية ، وللتسجيل من خلال اللينك التالي :
وارسال صورة البطاقة وكارنيه الكلية على الايميل التالي :
كما يتم منح المشاركون شهادات بإتمام مشاركتهم في التدريب وفرص للمتدربين للعمل بأنشطة الوحدة المقبلة 
ويجب على الطلاب اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات واستعمال مطهرات اليد
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