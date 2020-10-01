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تعليم

لطلاب المرحلة الثالثة.. فرصة أخيرة للتسجيل لتقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:58 م
تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب
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نهلة الشربيني
تستكمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استقبال طلاب المرحلة الثالثة في مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب،  بعد أن تقرر مد فترة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، حتى الساعة السابعة من مساء غد، الجمعة الموافق 2 أكتوبر الجاري.


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ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.


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وأهابت الوزارة بالطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، ضرورة الالتزام بالموعد المحدد وشروط التحويل.


فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مرحلة تقليل الاغتراب، أمام الطلاب المرشحين في تنسيق المرحلة الثالثة 2020، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، بالتقدم لـ"تقليل الاغتراب المناظر.. وغير المناظر" وفى حدود النسبة المقررة 10%؛ وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية، وذلك في الساعات الأولى من صباح الاثنين 28 سبتمبر. 


ويتم تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر هذا:

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