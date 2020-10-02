ابنة شاروخان تتعرض للعنصرية.. تفاصيل

تعرضت سوهانا ابنة ملك بوليود النجم شاروخان للعديد من الانتقادات والتعليقات العنصرية على لون بشرتها وشكلها وذلك بعدما شاركت صورة لها عبر انستجرام.



وانهالت عليها حملة من التنمر من قبل عديد كبير من الأشخاص بالكلمات الجارحة والتشبيهات القاسية.



