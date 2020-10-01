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أخبار العالم

العراق يجدد التأكيد على محاسبة جميع القوات الأمنية في حالة أي عدوان ضده

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:48 م
العراق يجدد التأكيد
العراق يجدد التأكيد بمحاسبة جميع القوات الأمنية
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القسم الخارجي
بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، تطورات الأحداث الأمنية في عموم البلاد، خاصة حماية البعثات الدبلوماسية.


ووفقًا لـ"السومرية نيوز" العراقية، ناقش المجلس تعزيز الإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية، وذلك في إطار التزام العراق بحمايتها وفق المعاهدات الدولية للبعثات الدبلوماسية.


كما بحث تداعيات القصف الصاروخي الذي تعرّض له إقليم كردستان أمس، مؤكدا التعامل مع هذه الأعمال العدوانية بإجراءات شديدة، كونها تهدد الأمن الوطني والاجتماعي، ومحاسبة القطعات الأمنية التي يحدث فيها الخرق الأمني.


وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قال، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك لحماية أفرادها في العراق.


ووجه ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، تحذيرا بشأن التهديدات الأمريكية بإغلاق سفارتها في بغداد.


وأضاف شينكر: "لا يمكننا أن نتسامح مع التهديدات التي يتعرض لها شعبنا ورجالنا ونساؤنا الذين يخدمون في الخارج".
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