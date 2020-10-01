ليفربول وارسنال إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

انتهت أحداث المباراة بين فريقي ليفربول وأرسنال بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب في دور الـ 16 لكأس كاراباو، والمقررة على ملعب أنفيلد معقل الريدز.





واستطاع ليفربول المرور من الدور الأول بالفوز على لينكولن سيتي بسباعية مقابل هدفين، فيما حقق أرسنال الفوز على ليستر سيتي بهدفين نظيفين.





كاد أن يتقدم أرسنال في الدقائق الأولى، ولكن تناقل اللاعبين الكرة، حتى وصلت لبيبي على حدود منطقة الـ6 ياردات ليتصدى لها أدريان.





امتلك بعدها ليفربول وسط الملعب، وشكل خطورة على مرمى أرسنال، وتحصل في الدقائق الأخيرة للشوط الأول جوتا على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء وسط اعتراض من لاعبي الريدز مطالبين الحكم باحتسابها ضربة جزاء.





ومرر ويليامز كرة عرضية في الوقت بدل الضائع حولها جوتا راسية ولكن لينو تصدى لها، لتعود لمينامينو الذي سددها مباشرة ولكن ارتطمت بالعارضة لتبقى النتيجة التعادل السلبي في الشوط الأول.





أجرى كلوب الشوط الثاني تبديلا بنزول جوميز وأوريجي بدلا من صلاح وفان دايك، فيما دفع أرتيتا بمحمد النني بدلا من سيبايوس.





ومع هذه النتيجة سوف ينتقل الفريقين إلى ركلات الترجيح مباشرة دون اللجوء الى شوطين أضافيين.





بدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي: أدريان - نيكو ويليامز - ريس ويليامز - فان دايك - ميلنر - جروييتش - جونز - ويلسون - مينامينو - صلاح - جوتا





وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي: لينو - سيدريك - هولدنج - جابريل - كولاسيناك - سيبايوس - ويلوك - تشاكا - بيبي - نيكتاه - ساكا



