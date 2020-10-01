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أخبار العالم

أفريقيا تقترب من 1.5 مليون إصابة بـ فيروس كورونا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:52 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقى

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,481,963 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 36,158 حالة وفاة وتعافى 1,225,257 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


كانت ممثلة منظمة الصحة العالمية د.نعيمة حسن القصير، وجهت كلمة لمصر أثناء زيارتها للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" قائلة: "كل التوفيق والنجاح في الاكتفاء الذاتي لإنتاج اللقاحات والأمصال ذات جودة عالية بأم الدنيا مصر وتصدير للدول الأفريقية والعربية".


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وكان وفد من منظمة الصحة العالمية يضم خبراء واستشاريين في مجال تصنيع اللقاحات، قام بزيارة ميدانية على مدار 3 أيام، لتقييم ومراجعة القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وتقييم قدرة مصر على إنتاج اللقاح من حيث الجودة والإمكانية، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ومراجعة معايير التصنيع تمهيدًا لاعتماد منشآت فاكسيرا لتصنيع لقاح فيروس كورونا فور ثبوت فاعليته.

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