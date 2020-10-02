استكمال مشروع الصرف الصحي.. مطلب أهالي مركز ديروط بأسيوط

استغاث المواطن عبد الله حسين، من أهالى مركز ديروط بأسيوط ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى.





ويقول فى رسالته : نطالب بسرعة توصيل الصرف الصحي لها، حيث بدأ مشروع الصرف منذ سنوات، إلا أنه حتى الآن لم يكتمل، والمنازل قاربت على الانهيار بسبب ارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى معاناة الأهالي في استدعاء سيارات الكسح من حيث النفقات، فضلا عن الشوارع الضيقة التى لا تستطيع السيارات الدخول إليها.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



