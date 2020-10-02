رجائي عطية يطالب بإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة.. نواب ترفض مطلب النقيب..وتؤكد:تطبق على الأطباء في عياداتهم الخاصة

وجّه نقيب المحامين رجائي عطية، كلمة مهمة إلى الجمعية العمومية، بشأن نتائج لقائه أمس الخميس بمجلس النواب، حول ضريبة القيمة المضافة.





وقال «عطية» في مستهل كلمته: «حقق لنا الله اليوم فتوحا بمجلس النواب، فلا تتصوروا قدر التقدير والترحيب والتعاطف مع كل قضايانا، وعلى وجه التحديد قضية ضريبة القيمة المضافة».





وأوضح نقيب المحامين، أنه التقى بوكيل المجلس سليمان وهدان، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المحامي والصديق بهاء الدين أبوشقة، وعدد من النواب بينهم النائبان أحمد حلمي الشريف، وهاني أباظة، مشيرًا: «تم اللقاء بغرفة وكيل المجلس، وهم يتعاطفون معنا ويتفهمون حجتنا، ووفقت في أن أشرح لهم حقيقة مطلبنا، فليس لنا اعتراض على قانون الضريبة القيمة المضافة، ولكن وجه مطلبنا يتصل بنا كمحامين، ويتعلق بالمساواة مع الأطباء».





وذكر نقيب المحامين: «شرحت أن التشريع الذي صدر أقر باستبعاد الأطباء من استئداء الضريبة من مرضاهم كون أنهم في حالة ضرورة، وذات العلة بل أكثر تحققا لدى عملاء المحامين، فهم في حالة ضرورة أشد ما بين مهدد في حياته أو مهدد في حريته بالسجن المؤبد أو المشدد أو الحبس أو مظلوم حاق به غدر، أو مطالب بحقٍ حرم منه، ولاتحاد العلة يتعين المساواة بين المحاماة والأطباء».





وأشار نقيب المحامين: «ما غادرت البرلمان إلا وقد جندت كتيبة من عيون أعضاء مجلس النواب مقتنعة بقضيتنا وسوف تتبناها، وسوف ينقلون الأمر للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لأنه إلى أن غادرت لم يكن قد عاد من الكويت التي سافر إليها صحبة الرئيس للتعزية في أمير الكويت الراحل؛ رحمه الله وطيب ثراه جزاء ما قدمه للأمة العربية».



