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رجائي عطية يطالب بإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة.. نواب ترفض مطلب النقيب..وتؤكد:تطبق على الأطباء في عياداتهم الخاصة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:25 ص
نقيب المحامين رجائي
نقيب المحامين رجائي عطية
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معتز الخصوصى
نقيب المحامين: نطالب بالمساواة مع الأطباء فى ضريبة القيمة المضافة
موازنة البرلمان: المحامون تُطبق عليهم ضريبة القيمة المضافة مثل أصحاب المهن
برلماني يرفض إعفاء المحامين من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة عليهم


وجّه نقيب المحامين رجائي عطية، كلمة مهمة إلى الجمعية العمومية، بشأن نتائج لقائه أمس الخميس بمجلس النواب، حول ضريبة القيمة المضافة.

وقال «عطية» في مستهل كلمته: «حقق لنا الله اليوم فتوحا بمجلس النواب، فلا تتصوروا قدر التقدير والترحيب والتعاطف مع كل قضايانا، وعلى وجه التحديد قضية ضريبة القيمة المضافة».

وأوضح نقيب المحامين، أنه التقى بوكيل المجلس سليمان وهدان، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المحامي والصديق بهاء الدين أبوشقة، وعدد من النواب بينهم النائبان أحمد حلمي الشريف، وهاني أباظة، مشيرًا: «تم اللقاء بغرفة وكيل المجلس، وهم يتعاطفون معنا ويتفهمون حجتنا، ووفقت في أن أشرح لهم حقيقة مطلبنا، فليس لنا اعتراض على قانون الضريبة القيمة المضافة، ولكن وجه مطلبنا يتصل بنا كمحامين، ويتعلق بالمساواة مع الأطباء».

وذكر نقيب المحامين: «شرحت أن التشريع الذي صدر أقر باستبعاد الأطباء من استئداء الضريبة من مرضاهم كون أنهم في حالة ضرورة، وذات العلة بل أكثر تحققا لدى عملاء المحامين، فهم في حالة ضرورة أشد ما بين مهدد في حياته أو مهدد في حريته بالسجن المؤبد أو المشدد أو الحبس أو مظلوم حاق به غدر، أو مطالب بحقٍ حرم منه، ولاتحاد العلة يتعين المساواة بين المحاماة والأطباء».

وأشار نقيب المحامين: «ما غادرت البرلمان إلا وقد جندت كتيبة من عيون أعضاء مجلس النواب مقتنعة بقضيتنا وسوف تتبناها، وسوف ينقلون الأمر للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لأنه إلى أن غادرت لم يكن قد عاد من الكويت التي سافر إليها صحبة  الرئيس للتعزية في أمير الكويت الراحل؛ رحمه الله وطيب ثراه جزاء ما قدمه للأمة العربية».

وأنهى كلمته قائلا: «قد عدت مرضيا متفائلا مقتنعا بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وأعدكم أنني كما كنت وسأظل في خدمة قضايانا، وأنني قد جندت نفسي، ونذرت حياتي لخدمة المحاماة والمحامين، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح».

وقال الدكتور حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن المحامين مثل أصحاب المهن يطبق عليهم قانون ضريبة القيمة المضافة مثل المهندسين والمحاسبين وغيرهم من أصحاب المهن.

وأشار عيسى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان القيمة المضافة يدفعها العميل ، ويقوم المحامى بتوريدها للدولة ، مؤكدا اننا لو قمنا بإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة سنجد هناك اعتراضات من جانب المهندسين والمحاسبين وسيطالبون بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الأطباء يتحملون ضريبة القيمة المضافة فى عياداتهم الخاصة ، إلا أن الأطباء فى المستشفيات لا يقومون بدفع ضريبة القيمة المضافة نظير تقديمهم خدمات للمرضى.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن المحامين من ضمن أصحاب المهن التى تطبق عليهم ضريبة القيمة المضافة على الأرباح التجارية والصناعية مثل رجال الأعمال والمحاسبين المحامي.

ورفض عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن يتم إعفاء المحامين من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة عليهم، قائلا من الأولى أن يطبق الإعفاء على الموظف البسيط.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن دفع المحامين لضريبة القيمة المضافة سيساهم فى أن ترد في شكل سلع وخدمات للشعب.
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