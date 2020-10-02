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بين الناس

سكان شارع أحمد فؤاد نسيم بمدينة نصر يستغيثون بسبب انتشار الباعة الجائلين..صور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى المواطن محمود سلامة، من أهالى شارع أحمد فؤاد نسيم في مدينة نصر، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الباعة الجائلين.

وقال فى رسالته : نعانى من انتشار الباعة الجائلين وسوق عشوائى ، ما ترتب عليه من تعطل حركة السير والمرور وانتشار القمامة الناتجة عن السوق، مما ادا الى تشوية منظر الشارع ،  وطالب الأهالى بالتدخل لفضه ومنع الباعة من افتراش الطريق .
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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