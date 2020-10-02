AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أوضاع جيوسياسية وقضايا متعددة.. عبد المنعم سعيد: الجامعة العربية تعبر عن حال الدول الأعضاء

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:46 ص
عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
Advertisements
هاني حسين
قال المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، إن جامعة الدول العربية لها فائدة وتعتبر تجمع ثقافي و آلية للتشاور بين الدول العربية.

وأضافسعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" العالم العربي متسع من الخليج للمحيط وهناك أوضاع جيوسياسية واستراتيجية مختلفة في كافة الدول العربية ".

وتابع عبد المنعم سعيد:"  الجامعة العربية صورة لحال الدول العربية، ومن السهل أن نلقي اللوم على الجامعة العربية بأن الدبلوماسية العربية عاجزة على التفاهم فيما بعضها غذاء قضايا عديدة ".

وأكمل :"   لا يوجد ما يمنع أي مجموعة من الدول العربية أن تتعاون بشكل أكبر وفي وقت من الأوقات اتحدت مصر وسوريا ".

ولفت عبد المنعم سعيد:"  هناك الية داخل الجامعة العربية لتحقيق ما حققه الاتحاد الأوروبي، ولكن ما حققه الاتحاد الأوروبي قائم على دول خرجت من الحرب العالمية الثانية برغبة قوية في الانتعاش الاقتصادي وتمتلك قاعدة علمية وعندما بدات التعاون كانت القاعدة الصناعية والزراعة والتنموية متكافئة ".

وتابع :" الكثير من الدول العربية تعتمد على سلع واحدة وعلى سبيل المثال النفط او الغاز على عكس الاتحاد الأوروبي التي تمتاز بالتنوع في التنمية".
Advertisements

موضوعات متعلقة

عبد المنعم سعيد : خلق الحقائق المشكلة الأساسية في الصراع العربي الإسرائيلي.. فيديو

عبد المنعم سعيد: ما تقوم به تركيا في المنطقة فجر.. والمقاطعة العربية لن تضر إسرائيل

عبد المنعم سعيد: إثيوبيا تحاول استغلال جورج فلويد لتحسين صورتها في سد النهضة.. فيديو

عبدالمنعم سعيد:الدولة تعالج مشكلة الأبنية المخالفة من شقين..فيديو

عبدالمنعم سعيد عن مخالفات البناء: الدولة تتدخل برفق شديد لتقنين أوضاع المواطنين

ترشيحاتنا

اللقطات الأولى لوصول موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي مطار القاهرة.. فيديو وصور

بسبب صورة ابنها .. غادة عادل تتصدر جوجل

لتفادي التضخم.. نصائح للحفاظ على صحة البروستاتا

البدري ينفعل بسبب الحديث عن راتبه الشهري .. فيديو

كويتزي مدافع صن داونز يدخل حسابات الأهلي وأحمد سامي خارج الصورة

اللقطات الأولى للاشتباكات العنيفة غرب طرابلس.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ابتكر الفراعنة أول جهاز تهوية وتكييف عرفه التاريخ؟.. الإجابة داخل الهرم الأكبر

بمناسبة يومها العالمي.. جولة في أفضل مدن العالم لمحبي وعشاق القهوة

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل