أوضاع جيوسياسية وقضايا متعددة.. عبد المنعم سعيد: الجامعة العربية تعبر عن حال الدول الأعضاء

قال المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، إن جامعة الدول العربية لها فائدة وتعتبر تجمع ثقافي و آلية للتشاور بين الدول العربية.





وأضافسعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" العالم العربي متسع من الخليج للمحيط وهناك أوضاع جيوسياسية واستراتيجية مختلفة في كافة الدول العربية ".





الجامعة العربية صورة لحال الدول العربية، ومن السهل نلقي اللوم على الجامعة العربية بأن الدبلوماسية العربية عاجزة على التفاهم فيما بعضها غذاء قضايا عديدة ". وتابع عبد المنعم سعيد:"أنبأنغذاءعديدة





وأكمل :" لا يوجد ما يمنع أي مجموعة من الدول العربية أن تتعاون بشكل أكبر وفي وقت من الأوقات اتحدت مصر وسوريا ".





ولفت عبد المنعم سعيد:" هناك الية داخل الجامعة العربية لتحقيق ما حققه الاتحاد الأوروبي، ولكن ما حققه الاتحاد الأوروبي قائم على دول خرجت من الحرب العالمية الثانية برغبة قوية في الانتعاش الاقتصادي وتمتلك قاعدة علمية وعندما بدات التعاون كانت القاعدة الصناعية والزراعة والتنموية متكافئة ".



