بسبب أب مستهتر.. تطورات حالة السيدتين ضحيتا الطفل السائق في دمياط

عرض الإعلامي وائل الإبراشي حادث سير، تسبب فيه طفل كان يقود سيارة في محافظة دمياط، وهو نجل أحد رجال الأعمال في المحافظة، وتسبب في إصابات بالغة بسيدتين كانتا تسيران على الرصيف.









وقال الإبراشي خلال برنامج التاسعة على التليفزيون المصري: "اللي حصل ده المفروض يتحاسب عليه ولي الأمر أكتر من الطفل، كأن أبوه إداله سلاح في السن ده وقالّه اضرب الناس".









وأكد الدكتور وليد أبو الخير، مدير عام مستشفى دمياط، أنه تم إبلاغه الساعة 3 في يوم الحادث، بإصابة سيدتين في حادث سير، وتم وصول الحالتين للمستشفى، الأولى لسيدة تبلغ من العمر 43 سنة وأخرى 25 سنة.









وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج التاسعة الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "وبالنسبة للحالة كانت تعاني من كدمات شديدة، وتم تثبيتها برقبة عادية للفقرات، أما حالة الشابة التي تبلغ من العمر 25 سنة، تعاني من إصابة شديدة في الصدر وتجمع دموي، وتم عمل فحوصات كاملة، وتبين وجود شرخ في الفقرة الظهرية رقم 10.