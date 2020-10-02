نائب: "النواب شالوا شيلة تقيلة وواجهوا الناس فى الشارع"





أكد النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن البرلمان أدى دوره على أكمل وجه وتحمل أعباء الشعب المصرى ، قائلا: "النواب شالوا شيلة تقيلة وواجهوا الناس فى الشارع".

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان مجلس النواب الحالى أصدر عدد كبير جدا من القوانين أهمها قانون المناقصات والمزايدات.



وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة للافتتاحية لدور الانعقاد السادس و تمت تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصلالتشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر الييوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.





وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصلالتشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول.





جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.





وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.





وجدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".





ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.





وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.