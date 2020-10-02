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حوادث

ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم في الشيخ زايد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط ( 1,25 طن مفروم لحوم - مقطعات لحوم) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لتقديمها كوجبات جاهزة لجمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تجهيز وجبات تابع لأحد المطاعم بالشيخ زايد (بمحافظة الجيزة).

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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